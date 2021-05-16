Kabine yarın toplanıyor! 1 Haziran sonrası görüşülecek
|16 Mayıs 2021 12:55
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.
Kademeli normalleşme ay sonuna kadar devam edecek
Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.
1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirler belli olacak
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
Aşılama süreci de ele alınacak
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bayram sonrası siyasette gündem yeni anayasa
16 Mayıs 2021 13:25
|Cem Seymen kaynaksız bilgi paylaştı, Bakanlık tepki gösterdi
16 Mayıs 2021 11:12
|CHP'li Dursun Çiçek: Millet İttifakı iktidar olursa HDP'den 1-2 isim bakan olabilir
16 Mayıs 2021 09:42
|Ahmet Hakan: Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını
16 Mayıs 2021 09:12
|CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağı hazır
16 Mayıs 2021 07:58
|İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
16 Mayıs 2021 07:14
|16 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2021 00:01
|Valilikten geri gönderme merkezindeki olaya ilişkin açıklama
15 Mayıs 2021 23:32
|'Elektrikli yerli araç TOGG yakında yollarda olacak'
15 Mayıs 2021 23:17
|Bakan Pakdemirli, orman personeliyle bayramlaştı
15 Mayıs 2021 21:56