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Kabine yarın toplanıyor! 1 Haziran sonrası görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle yarın Külliye'de toplanacak. Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak
 16 Mayıs 2021 12:55
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Kabine yarın toplanıyor! 1 Haziran sonrası görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Kademeli normalleşme ay sonuna kadar devam edecek

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirler belli olacak

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Aşılama süreci de ele alınacak

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.
TRT
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