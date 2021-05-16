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Yargıtay: Eşinin maaşına el koyan koca kusurlu

Bursa'da, bir boşanma davasında eşinin maaşına el koyan koca, 'ekonomik şiddet' uyguladığı gerekçesiyle ağır kusurlu sayıldı. Davaya son noktayı koyan Yargıtay ise, eşinin maaşını alarak ekonomik şiddet uygulayan erkeğin kusurlu kabul edildiğine hükmetti
 16 Mayıs 2021 13:05
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Yargıtay: Eşinin maaşına el koyan koca kusurlu

Bursa'da, şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme, erkeğin davasının kabulüne hükmetti. Davacı karşı davalı kadına ise nafaka ve tazminat ödenmesine karar verdi. Taraflar kararı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eşinin maaşına el koyan erkeğin eşine ekonomik şiddet uyguladığına hükmetti. Kararı, davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise asıl davanın kabulü, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında; eşinin maaşına el koyan erkeğin ağır kusurlu olduğu belirtildi. Kararda; "Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise onanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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