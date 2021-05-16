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Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, aşılamanın önemine vurgu yaptı. Birçok kişiden 'maskeleri ne zaman çıkarabiliriz' sorusu aldığını ifade eden İlhan, '40 milyon doz aşı olabilirsek maske konusunda gevşemeler görebiliriz' açıklamasını yaptı.
 16 Mayıs 2021 13:14
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Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' dönemi 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'te sona eriyor. Vaka sayıları bu süreçte azaldı.

Türkiye koronavirüsle mücadelede 'kademeli normalleşme dönemi'ne geçiyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.

TRT Haber canlı yayınına katılan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 'tam kapanma' sürecini değerlendirdi. 'Kademeli normalleşme' süreciyle ilgili de görüşlerini paylaştı.

İlhan, 'kademeli normalleşme' sürecinin vakaların azalmasında etkili olacağını düşünüyor:

"Alınan önlemlere baktığımızda, toplumda insanların kalabalık ortamlardan korunmasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz. 65 yaş üstündeki büyüklerimizin ve gençlerimizin evde kalmaları yönündeki kısıtlama kaldırıldı. Kamuda esnek mesainin devam etmesi büyük bir yoğunluğu engelleyecektir. Seyahat kısıtlamalarında da avantajlı bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Toplam vaka sayısında 5 katlık bir düşüş söz konusu. Böyle gidersek, kurallara uyarsak 1 Haziran'dan sonra daha fazla normalleşme olabilir diye düşünüyorum. Aşı olma yönünde irade gösteririlse daha da iyiye gidecektir."

"Sırası gelenlerin aşı olması gerekir"

Türkiye'nin yaz aylarında aşılamada büyük bir yol alacağını düşünen İlhan şunları söyledi:

"Dünyada 6 tane aşı var. Biz 3 tane aşı uyguluyoruz. Bunların etkinliği yüzde 90'dan fazla. Türkiye rakamlarına bakıldığında. 1 Ocak-1 Nisan arası 65 yaş üstü bireylerin virüse yakalanmaları yarı yarıya azaldı. Aşılamayla bu sayıyı yüzde 70'lere kadar çıkarabiliriz. Diğer aşı grubundaki vakalarda ise 1 Ocak-1 Nisan arasındaki sürede vakaları yüzde 400 azaldı. Demek ki aşı gerçekten etkili. Sırası gelenlerin aşı olarak hayatına devam etmesi bize büyük avantaj sağlar. Güz döneminde okullarımızın tamamen açıldığı, daha normale döndüğümüz, sosyalleşmenin belli kurallarla devam ettiği iyi bir zaman dönemine ilerleyebiliriz."

Maskesiz ne zaman gezilebiliriz?

Maskenin hali hazırda mutlaka takılması gerektiğini vurgulayan İlhan, aşılama seviyesine göre ilerleyen zamanlarda bu konuda gevşeme olabileceğini şu sözlerle anlattı:

"Bu soru çok soruluyor. 40 milyon doz aşı olabilirsek maske konusunda gevşemeler görebiliriz. Kalabalık yerlerde maske takmaya devam etmemiz lazım. 40 milyon aşı hedefine ulaştığımızda, açık alanda, çok az kişinin bulunduğu ortamlarda zamanla maskeleri çıkarabiliriz. Kalabalık iş yerleri, pazar, market gibi alanlarda maskemizi takmamız lazım. Hedef 65 milyon doz aşıda. 40 milyonu görebilirsek maske konusunda bazı kararlar düşünebiliriz"
TRT
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