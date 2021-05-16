Bayram sonrası siyasette gündem yeni anayasa
|16 Mayıs 2021 13:25
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Siyasi partiler, yeni Anayasa için yoğun mesaide. Bu kapsamda AK Parti, çalışmasında sona geldi. Taslak metin önce MHP ile paylaşılacak.
Anayasa Bilim Kurulu'nun hazırladığı metin, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile değerlendirilecek.
MHP'den 100 maddelik Anayasa taslağı
MHP kurmayları ise 100 maddelik Anayasa taslağını hazırladı. Öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.
MHP'nin taslağında Anayasanın ilk 5 maddesi korundu. Taslağa göre, başkanlık sistemi kurumsal yapıya kavuşturuluyor. Başkan ile birlikte 2 başkan yardımcısının seçilmesi öngörülüyor.
Başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil ediliyor.
CHP'den 150 sayfalık rapor
Millet İttifakı ortakları da Anayasa çalışmasını büyük oranda tamamladı. CHP, Anayasa değişikliğinde eski sisteme dönülmesini istiyor. Öneriler, ilk Parti Meclisi toplantısında kesinlik kazanacak.
Ardından İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne sunulacak.
CHP Anayasa için öncelikle ilkeleri belirledi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin 150 sayfalık rapor hazırlandı. Taslak metinde cumhurbaşkanının tarafsız olması altı çizilen maddeler arasında yer aldı.
Meclis'in güçlendirilmesi, KHK'lar ile yapılan düzenlemelere sınır getirilmesi de öneriler arasında.
İyi Parti ve Saadet Partisi de çalışmalarını tamamladı. Genel başkan yardımcıları düzeyinde çalışmalara son şekli verilecek. Çalışmanın detaylarını genel başkanlar açıklayacak.
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