Korona haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü
Korona virüs tedbirleri ve kısıtlamalar yüz güldüren sonuçları da beraberinde getirdi. Edirne'de risk haritası yüksek riski işaret eden kırmızı renkten, düşük riski temsil eden mavi renge döndü
|16 Mayıs 2021 13:43
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle birlikte korona virüs yoğunluğu hafiflemeye başladı. Tam kapanma dönemi öncesi Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında çok yüksek riski temsil eden kırmızı renge bürünen Edirne'nin geneli düşük riski temsil eden maviye döndü.
Kurallara uyulduğu gözlendi
Tam kapanma döneminde sessizliğe bürünen Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Kent merkezinde işlek caddelerde denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.
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