Vali sevindiren haberi verdi: Vaka sayısı yüzde 85 azaldı
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tam kapanma döneminde şehirde günlük vaka sayılarının yüzde 85 azaldığını söyledi
|16 Mayıs 2021 13:59
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Ramazan ayının başlaması ve tam kapanma kararı ile birlikte Sakarya'da alınan sıkı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Şehrin dört bir noktasında uygulamalar devam ederken, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından tam kapanma döneminde vaka sayısında yaşanan azalışı açıkladı. Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma döneminde günlük vaka sayılarını yüzde 85 azaltmayı başararak 110'nun altına indirdik. Tam kapanmanın son gününde ekiplerimizin yoğun ve başarılı çalışmalarını ilimiz GAMER merkezinden takip ediyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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