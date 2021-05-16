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Bisikletli tacizci kendini uyaran kişiyi bıçakladı
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bisikletiyle gezerken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı
|16 Mayıs 2021 14:05
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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bisikletiyle gezerken balkonda bulunan kadınları laf atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı.
Olay öğle saatlerinde, Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle gezen ve balkonda oturan kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, kadınların oturduğu apartmandan çıkan ismi öğrenilemeyen kişiyle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan, bu kişiyi bıçakladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Toyota Acil
Yardım Hastanesi'ne kaldırılan kişi tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak
için çalışma başlattı.
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