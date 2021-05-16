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Anne ile oğlu 25 gün arayla koronavirüse yenildi

Giresun'un Güce ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan anne ve oğlu, 25 gün arayla yaşamını yitirdi
 16 Mayıs 2021 14:38
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Anne ile oğlu 25 gün arayla koronavirüse yenildi

İlçenin Giyimli Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Zor, 15 Nisan'da Kovid-19 teşhisi konularak Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zor'un 64 yaşındaki oğlu Bilal Zor da birkaç gün sonra Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine aynı hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen 21 Nisan'da hastalığa yenik düşen anne Zor'un cenazesi, Giyimli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yaklaşık 29 gündür tedavisi süren Bilal Zor ise bu sabah yaşamını yitirdi.

Giyimli Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Bilal Zor'un cenazesi, annesinin yanına defnedildi.
Anadolu Ajansı
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