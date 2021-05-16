Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
|16 Mayıs 2021 20:35
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Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 920 olarak açıklandı.
Test sayısı 50 milyon 869 bin 896'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760, ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu.
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