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Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmak için BiP tercih edildi

Arife günü de dahil olmak üzere 4 gün boyunca BiP'le toplam 16 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, 1,3 milyar mesaj gönderildi
 16 Mayıs 2021 15:14
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Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmak için BiP tercih edildi

Son dönemde kişisel verilerin güvenliği konusunda artan endişeler ve yaşanan tam kapanma sürecinin de etkisiyle kullanıcılar, bu bayramda sevdikleriyle BiP üzerinden bayramlaştı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile 12-15 Mayıs'ta 4 günlük bayramlaşma döneminde 16 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılarak yeni bir rekora imza atıldı. Yerli iletişim uygulaması üzerinden bayram süresince gönderilen mesaj sayısı ise 1,3 milyarı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kişisel veri hassasiyeti sebebiyle yaşanan dijital göçün başladığı tarihten bu yana Türkiye ve dünya genelinde BiP'e yoğun bir ilgi gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı global uygulamaların dayatmacı yaklaşımları, BiP gibi kişisel verilere hassasiyetle yaklaşan uygulamaların kullanımının önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırdı. Söz konusu veri paylaşma talebinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri veya birçok batılı ülkeden istenmediği, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bazı ülkelerdeki kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görülüyor. Bu da bize aslında siber vatanımıza sahip çıkmak için yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor. Kendi güvenli teknolojilerimizin kullanımını yaygınlaştırmazsak yaşanan bu sıkıntı ne ilk ne de son olacak. İşte biz de bu yüzden Türkiye ve tüm dünyadaki kullanıcılara tek bir uygulamaya mahkum olmamaları için BiP ile şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatını sunuyoruz. Kullanıcıların bu hassasiyetle değerlendirme yapıp BiP'i tercih etmeleri bizi çok memnun ediyor. Bu bayramda da milletimizin yoğun şekilde BiP aracılığıyla bayramlaştığını gördüğümüz için çok mutluyuz."

Yabancı şirketlerin Türkiye'nin verilerini diledikleri gibi kontrolsüz şekilde kullanmalarını doğru bulmadıklarını aktaran Erkan, "Bazı uygulamaların ülkemizdeki kullanıcılarının kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşılmasını zorunlu hale getireceğini açıklaması, son ayların en çok konuşulan gündemlerinden biri. Bu konuda kullanıcıların gösterdiği tepkilere bağlı olarak yaşanan dijital göç nedeniyle geri adım gibi görünen bazı ötelemeler yapıldı. Ancak yapılan bu üstü kapalı açıklamalar, veri kullanım talebinden hala vazgeçilmediğini ve eninde sonunda bu iznin alınacağını gösteren kabul edilemez bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

- İnternet kullanımında rekor kırıldı

Verilen bilgiye göre, 12-15 Mayıs'ta Turkcell'liler, toplamda 2 milyar 212 milyon 833 bin 521 dakika konuştu. Konuşmaların büyük bir kısmı 882 milyon 828 bin 411 dakika ile bayramın birinci günü yapıldı.

Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 355 milyon 54 bin 347 dakika ile İstanbul oldu. İstanbul'u, sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Turkcell'liler bu dönemde yurt dışıyla 1 milyon 798 bin 414 dakika konuştu.

Turkcell'liler bayram boyunca yoğun internet kullanımını da sürdürdü. Data kullanımı yine rekor kırarak 46 milyon 181 bin 386 GB'a ulaştı. En fazla data tüketilen iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken, İstanbul'u, sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi.

Bayram boyunca Dergilik'ten 174 binin üzerinde dergi ve 104 binin üzerinde gazete indirildi. Yine bayram boyunca yaklaşık 4,5 milyon aramada UpCall ile isim gösterildi.

Bayram süresince TV+'ta 1 milyar 101 milyon 102 dakika boyunca içerik izlenirken, Lifebox'a 23 milyon fotoğraf ve 2 milyon adet video yüklendi.
Anadolu Ajansı
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