Kastamonu eski Milletvekili vefat etti
Eski Kastamonu milletvekili Hüseyin Sabri Keskin, 95 yaşında hayatını kaybetti.
|16 Mayıs 2021 15:15
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Keskin'in cenazesi, yarın Ümraniye'deki Hekimbaşı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Yeni Türkiye Partisinden (YTP) 1961 genel seçimlerinde, Anavatan Partisinden de (ANAP) 1987 seçimlerinde Kastamonu Milletvekili seçilerek, TBMM'de yasama çalışmalarına katılan Keskin, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği yaptı.
Hüseyin Sabri Keskin, evli ve 2 çocuk babasıydı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun'
16 Mayıs 2021 15:44
|Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
16 Mayıs 2021 14:50
|THY'den kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması
16 Mayıs 2021 14:20
|Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?
16 Mayıs 2021 13:14
|Kovide yakalanıp ölümden dönen anne bir yıldır pişmanlık yaşıyor
16 Mayıs 2021 12:37
|TÜBİTAK'tan nefesten koronavirüs testi yapacak
16 Mayıs 2021 12:01
|153,4 milyon kişi numarasını taşıdı
16 Mayıs 2021 11:18
|Bunca ölüme rağmen aşıya direnenler var
16 Mayıs 2021 08:25
|Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu
16 Mayıs 2021 08:16
|Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin
16 Mayıs 2021 07:32