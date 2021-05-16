AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi, 6 gündür kayıp
|16 Mayıs 2021 15:35
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AÜ'de bilgisayar mühendisi olarak çalışan Çağrı Kesici'den, 10 Mayıs'ta evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Yakınları, Kesici'nin bulunması için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Kesici'nin kayınbiraderi Yalçın Çiftçioğlu, Kesici'nin en son Lara'da The Marmara Oteli yakınlarında görüldüğünü söyledi. Kesici'nin üzerinde gri eşofman altı, siyah tişört, spor ayakkabı ile evden çıktığını aktaran Çiftçioğlu, şöyle dedi:
"10 Mayıs Pazartesi günü sabahtan beri haber alamıyoruz. Cep telefonlarını, kimliklerini, cüzdanını evde bıraktı. En son The Marmara Oteli'nin orada görülmüş. Deniz polisi aradı, dronlarla arandı, polis köpekleriyle arandı ama sonuç alınamadı. Sülemiş Sitesi'nin kameraları çalışmadığı için oraya kadar olan görüntüler var, sonrakiler yok."
Çağrı Kesici'nin AÜ Hastanesi'nde görevliyken yerinin değiştirildiğini belirten Çiftçioğlu, "Genel bilgi işlemde göreve başlatıldı. Pozisyonu değiştirilince biraz sıkıntıya girdi" dedi.
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