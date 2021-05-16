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Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor

Ordu'da üniversite öğrencileri, hayata geçirdikleri 'Şelaleler Şehri Ordu' projesiyle, kentteki 19 ilçeye yayılan yüzlerce şelaleyi görüntüledi, sanal ortama taşıdı. Projeyle ildeki saklı kalan şelalelerin de keşfedilerek, kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
 16 Mayıs 2021 15:41
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Doğu Karadeniz'in dereleri ve ırmakları ile ünlü Ordu'da keşfedilmiş 100'e yakın şelale, doğa turizmcilerinin ilgisini çekiyor. Türkülere konu edilen kentteki derelerin, yüksek rakımlı yerlerinden akarak oluşturduğu şelalelerle ortaya çıkan manzara, doğa tutkunlarının cezbediyor. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile öğrencileri, hayata geçirdikleri 'Şelaleler Şehri Ordu' projesiyle, kentteki 19 ilçeye yayılan yüzlerce şelale görselini 'www.selalelersehriordu.org' adlı web sitesinde buluşturdu. Proje kapsamında; internet sitesinden ulaşılabilen pek çok açıdan özenle hazırlanmış şelalelerin fotoğraf ve videoları, ilgi odağı oluyor. Alt yapısı 2,5 yıl süren projeyle; il genelinde adı duyulan ancak saklı kalan şelalelerin de keşfedilerek, kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

'300'ÜN ÜZERİNDE ŞELALE VARLIĞI VAR'

ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, projesinin lisansüstü öğrencileriyle istişare sonucu ortaya çıkan bir fikir olduğunu belirterek, "Ordu'da çok ciddi bir şelale varlığını görüyoruz. Şu an sayalım desek belki Çiseli, Kadıncık, Karaoluk, Armutlu, İngölü, Çağlayan'ı söyleyebiliriz ama bunların dışında 300'ün üzerinde bir şelale varlığı var. Hatta bazıları bilinmiyor, bulunamıyor. Bu bizim ciddi anlamda ilgimizi çekti ve buradan bir tema olarak şelaleleri seçtik" dedi.

'İMKANI SONUNA KADAR DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Projeyle, şelalelerle markalaşma sağlanacak kentin turizmine katkı sunulacağını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Biz kent için olumsuz imajı olumluyla ortadan kaldıralım istedik. Yani olumlu bir imajla ortaya çıkalım dedik. Bu anlamda da biz olumlu bir imajla şehrimizi taşımak gibi bir hedef doğrultusunu gütmüş olduk. Dolayısıyla biz de profesyonel medya stratejilerini kullanarak, olumlu bir imajla ulusal medya gündemine Ordu'muzu taşımak istiyoruz. Bu anlamda 'şelaleler şehri' teması, güzelliğiyle bize sağlayan çok ciddi bir imkan. Bu imkanı sonuna kadar değerlendireceğiz" diye konuştu.

'KURAKLIĞA KARŞI SU MESAJI'

Proje dahilinde kuraklığa karşı çevresel mesaj vermeyi de amaçladıklarını da ifade eden Prof Dr. Yılmaz, "Yakın zamanda dünyanın temel bir sorunu olarak karşılaşabileceğimiz küresel iklim değişikliği var. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek potansiyel sorun kuraklık olacak. Biz bu projeyle çevresel bir mesajda vermek istiyoruz. Su büyük bir değer, su yoksa şelaleler de yok. Su yoksa hayat da yok. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu motivasyonlar üzerinden projeye hayat vermeye çalıştık" ifadelerinde bulundu.
DHA
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