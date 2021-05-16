Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor
|16 Mayıs 2021 15:46
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West London Üniversitesi Geller Yaşlanma ve Hafıza Enstitüsü ile Manchester Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel araştırmada, internet üzerinden düzenli görüntülü iletişim kuran yaşlı kişilerde uzun vadede hafızanın korunduğu ve bunamanın etkilerinin azaldığı tespit edildi. Bilim insanları, 50 ile 90 arasındaki 11 bin 418 erkek ve kadının iletişimini inceleyerek çevresiyle yüz yüze, internet üzerinden görüntülü ve telefon ile görüşme sıklıklarını sordu. Araştırma kapsamında bu kişilere, çeşitli aralıklarla 10 kelimelik bir listenin hatırlanmasını içeren hafıza testleri yapıldı.
YÜZ YÜZE İLETİŞİM KURANLARDA, İNTERNETİ KULLANARA GÖRE DAHA FAZLA GERİLEME
İletişim tercihlerinde yalnızca yüz yüze iletişimi kullanan yaşlılar, arkadaşları ve aileleri ile iletişimde kalmak için teknolojiyi kullananlardan daha fazla bilişsel gerileme belirtileri gösterdi. Araştırmanın lideri bilim insanı Snorri Rafnsson, elde ettikleri sonucu değerlendiren açıklamasında "Bu çeşitli, sık ve anlamlı etkileşimlerin uzun süreli bellek üzerindeki etkisini ve özellikle daha geleneksel yöntemlerin çevrimiçi sosyal etkinliklerle desteklenmesinin yaşlı yetişkinler arasında nasıl başarabileceğini gösteriyor" dedi.
İŞİTME KAYBI OLANLARDA DAHA ETKİLİ
Bilim insanları, internet üzerinde kurulan görüntülü iletişimin yanı sıra elektronik posta ile yapılan iletişimin de bunama üzerinde olumlu etki gösterdiğini belirtti. Ayrıca, genel olarak iletişim yöntemleri ne kadar çeşitli olursa, özellikle daha büyük etkinin gözlemlendiği ve işitme kaybı olanlar arasında zaman içinde bilişsel işlevin faydası o kadar büyük olduğu tespit edildi.
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