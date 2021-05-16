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Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
Antalya'da inşaata giren bir şüpheliyi yakalamaya çalışan polis memuru, yaşanan kovalamacada düşerek yaralandı.
|16 Mayıs 2021 15:53
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Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir inşaata şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Bu sırada polisi gören H.G, inşaattan çıkarak kaçmaya başladı. Şüpheliyi kovalayan polis memuru Bülent Bulut, düşerek kolundan yaralandı.
H.G, diğer polis memurlarınca yakalandı.
Bulut, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayınca gözaltına alınan bir kişi ile H.G. polis merkezine götürüldü.
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