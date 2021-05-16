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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti- Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası camianın da İsrail'e pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini ifade etti
 16 Mayıs 2021 16:14
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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.

Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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