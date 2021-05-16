Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti- Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası camianın da İsrail'e pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini ifade etti
|16 Mayıs 2021 16:14
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti.
Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Çavuşoğlu: Filistin konusunda her adımı atmaya hazırız
16 Mayıs 2021 13:56
|Bayram sonrası siyasette gündem yeni anayasa
16 Mayıs 2021 13:25
|Kabine yarın toplanıyor! 1 Haziran sonrası görüşülecek
16 Mayıs 2021 12:55
|Cem Seymen kaynaksız bilgi paylaştı, Bakanlık tepki gösterdi
16 Mayıs 2021 11:12
|CHP'li Dursun Çiçek: Millet İttifakı iktidar olursa HDP'den 1-2 isim bakan olabilir
16 Mayıs 2021 09:42
|Ahmet Hakan: Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını
16 Mayıs 2021 09:12
|CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağı hazır
16 Mayıs 2021 07:58
|İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
16 Mayıs 2021 07:14
|16 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2021 00:01
|Valilikten geri gönderme merkezindeki olaya ilişkin açıklama
15 Mayıs 2021 23:32