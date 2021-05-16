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Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sağlık personeli yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazede kadın, köpeğini yanına alarak "Yavrum benim kıyamam sana" dedi.
|16 Mayıs 2021 16:21
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Kaza, Şarköy-Malkara yolu Gölcük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyreden hafif ticari araç ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonrası 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada Şarköy'de görevli sağlık personeli Cüneyt Ö. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Cüneyt Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazede bir kadın ise olay yerinde üzüntüsünü çok sevdiği köpeğini severek gidermeye çalıştı. Köpeğini yanına alan kadın, "Ah ne bağırdı, ne bağırdı. Yavrum benim kıyamam sana" dedi.
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