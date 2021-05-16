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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.
 16 Mayıs 2021 17:28
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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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