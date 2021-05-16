Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.
|16 Mayıs 2021 17:28
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