BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı
BM, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
|16 Mayıs 2021 17:39
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