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BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı

BM, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
 16 Mayıs 2021 17:39
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BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı
BM, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
Anadolu Ajansı
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