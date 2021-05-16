Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı
Adana'nın Seyhan ilçesinde yer altı çöp konteynerine düşen çocuk, bekçi ve trafik polislerince kurtarıldı.
|16 Mayıs 2021 17:53
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Tellidere Mahallesinde hurda toplayan, ismi henüz öğrenilemeyen 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, dengesini kaybederek 4 metre derinliğindeki çöp konteynerine düştü.
Bunu gören çevre sakinleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.
Bu sırada mahallede devriye görevi yürüten bekçi ve trafik ekipleri kalabalığı görünce olay yerine gitti.
Bulunduğu yerden ekiplerce kurtarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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