Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
|16 Mayıs 2021 17:50
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Konyaaltı sahilinde öğlen saatlerinde yaşanan olayda, bir kadının ağaç gölgesinde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, isminin Hatice A. olduğu öğrenilen kadını uyandırmaya çalıştı. Kadın polis memurlarının seslenmesine tepki vermeyen kadın, ardından bir ara uyanıp, uykusuz olduğunu söyledi. Otururken bile uyuyakalan Hatice A., ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu kendine gelebildi. Ekip otosuna götürüldüğü sırada kendisine ceza yazılacağını zanneden Hatice A., "Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin" diyerek ekiplere tepki gösterdi.
Kimlik bilgileri sorgulanıp herhangi bir adres kaydı bulunmadığı öğrenilen Hatice A., polis ekiplerinin sığınma evine götürme ve yardım teklifini geri çevirdi. Cezai işlem uygulanmayan Hatice A., ardından bölgeden uzaklaştı.
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