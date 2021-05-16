Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu. Kentin iki yakasında öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Çekmeköy'de yaklaşık 45 dakika süren şiddetli sağanağın yanı sıra Taşdelen'de dolu yağdı.

Dolu yağışı sonrası CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu açıklamalarda bulundu:

Küresel ısınmanın etkilerinden bir tanesi de bu dolu yağışları, sağanak yağışlar, gök gürültülü yağışların sıklığının artmasıdır. Türkiye'de de bunları sıkça göreceğiz.

Esasında sizin de dediğini gibi Temmuz aylarında görülür ama Mayıs ayında görülmeye başlandı bunun nedeni kararsız bir atmosferde yeryüzünün öğleye kadar güneşten çok fazla ısınmasından kaynaklanan bir yükselici hareketlerden meydana geliyor. Bunlar birer hücre şeklindedir. Bunlar oluşurlar, mantar gibidirler ve bulundukları yere yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta büyük bulutlardır. Dolu da bırakır, şiddetli yağış da bırakır. Bugünkü duruma baktığımız zaman aslında dünden beri bekliyorduk. Neden çünkü bir gün evvelsinden çok sıcak bir yeryüzü vardı üzerine soğuk hava geldi. Soğuk hava üzerine geldiği zaman aşağı çökmek isteyecek ağırlığından dolayı ve karışım oluşturarak bulutları oluşturacak.

Şu anda Anadolu yakasında meydana geldi. Üç tane yan yana hücre vardı. Çekmeköy ve Kadıköy civarlarında başladı birincisi ondan sonra ikiye bölündü ve kuzeye doğru hareket ediyor. İstanbul'un bu bölgelerinde oluşan dolu yağışı kuzeye giderken kuvvetini azalttı. Şile, Ağva ve Kefken tarafına gidiyor.

Dolu Şile'de şu an başlamadı ama çok şiddetli olmayacak. Kefken civarında biraz daha devam edecek.

Dolu yağışı bitiyor, kendisini kurtaracak İstanbul. Bunun yanında Bursa, Balıkesir, Bolu'da yağış olacak.

ÖNÜMÜZDEKi HAFTA İÇİN UYARI

Yağış yarın İstanbul'u ve Marmara Bölgesini terk ediyor ama yarın Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde bu tür yağışları göreceğiz. Sağanak, gök gürültülü yağışlar olacak.

Marmara Bölgesi'ne ise Perşembe gününden itibaren tekrar yağış etkili olacak.

Bu sene bu tür yağışları Türkiye çok sık görecek.