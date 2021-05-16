Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile 10 ilçe ve 4 belde belediye başkanı, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezinin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Başkan Metin, beraberinde AK Parti'li, MHP'li ve bağımsız belediye başkanlarıyla Cevizlik Taş Ocağı bölgesine giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, Rizelilerin çevreye önem verdiğini, burasıyla ilgili konuşması gerekenlerin bölge halkı olduğunu, onların çevre hassasiyetinin farklı kesimlerce başka mecralara çekilmek istendiğini söyledi.

İyidere Lojistik Merkezi'nin stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Metin, merkez için Hopa'dan Arsin'e kadar çalışma yapıldığını, en uygun bölge seçilen Cevizlik Taş Ocağından taş çıkarılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Metin, Rizelilerin bölgeyi yeşil tutmak için var güçleriyle çalıştığının altını çizerek, "Burada yaşayan insanlar bu çevreyi korudu." dedi.

Taş ocağı olarak işletilecek alanın gelecek hafta direklerle belirleneceğini kaydeden Metin, "Vatandaşlarımızın oto kontrolü gibi adeta hangi alanda çalışıldığı görülmüş olacak. Bölgede 2 yıl durup çekilme yapılacak. Devletin uhdesinde taş alınıp İyidere'ye getirilecek, taş ocağı işletmeciliği yapılmayacak." diye konuştu.

Metin, arıcılık, çay tarımı, su kaynağı ve çevresel etkiler ile ilgili garantilerin verildiğini aktardı.

Bölgede başka taş ocaklarının da işletildiğine işaret eden Metin, şunları söyledi:

"Akdeniz, Ege sahillerinde bu kadar orman tahrip edilirken yandaşlarına tepki göstermeyen insanların buralara toplanıp çevrecilik postuna bürünerek bir şeyler aramaları bizi, başkanları üzmüştür, Rizeli vatandaşları da üzmüştür. Kaç tane bu ülkede ağaç kesildiğinin peşinden koşmak yerine bu ülkeye kaç tane ağaç dikildiğinin peşinde koşsanız daha faydalı olacaksınız. Son 20 yılda Avrupa'da ağaç dikme konusunda birinci ülke Türkiye'dir."

Rize Belediye Başkanı Metin, Türkiye'nin benzer oyunları çok gördüğünü, İstanbul'daki köprüler, Rize Havalimanı yapılırken de aynı tepkilerin olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz size Rize'den fidan verelim, Türkiye'nin çölleşen yerlerine götürüp dikin, çevrecilik adına bir şey yapmış olursunuz. Bu ülkenin kesilen ağaçları ile değil, dikilen ağaçları ile uğraşan insanlara ihtiyacı var. Üzüntümüz, çevreci söylemleri ile buraya gelmeyin."

Metin, konuşmasının ardından bölgedeki vatandaşlarla görüştü.

Bölge halkının hassasiyetinin kendi hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Metin, yaklaşık 2 saatlik görüşmenin ardından beraberindeki belediye başkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek

Rize'de bazı sivil toplum kuruluşları, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, İkizdere Ziraat Odası temsilcisinin yanı sıra taş ocağına destek veren 158 muhtar adına İkizdere Muhtarlar Derneği ile Rize Muhtarlar Derneğinden 18 kişi, ocağın yapılacağı alana geldi.

Burada basın açıklaması yapan Yazıcı, devletin çevreci olduğunu, lojistik merkezi ile ilgili bilgi kirliliği olduğunu, bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası olarak açıklama yapmak zorunda hissettiklerini söyledi.

Lojistik merkezin 7 yıldır çalışması devam eden, son 2 yıldır kesinleşip yatırıma alınan bir devlet yatırımı olduğunu belirten Yazıcı, salgın dönemindeki zor ekonomik şartlarda bu yatırımın yapılmaya başlanmasının taktire şayan olduğunu dile getirdi.

Yazıcı, "Bazı yatırımlar doğaya ve çevreye zarar verebilir. Bu etki ve zararlar devlet güvencesi ile düzeltilebilir. Öncellikle devlete güven duymayı, güven tesisini yeniden sağlamamız gerekiyor. Bu yörede denize uygun taş tipi için devlet yetkilileri araştırma yaptı, 7 uygun yer buldular. Fakat 16,5 milyon ton taş gerekli olduğu için tek uygun rezerv burada tespit edildi. Devlet en minimum tahribatı seçmiş durumdadır." diye konuştu.

Taş alınacak alanın tamamen kamuya ait olduğunu, burada şahısların arazisi bulunmadığını aktaran Yazıcı, "Bu bilgiyi Tapu ve Tarım İl müdürlüklerinden aldık. Bölgede 650 tane kayıtlı kovan var. Kovanın tamamı burada değil, dağınık bir şekildedir." dedi.

Yazıcı, taş ocağının 3 yıllığına kiralandığını ve 13,5 hektar alanın kullanılacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki vatandaşın tepkilerini anlayışla karşılıyorum. Buradan devletin ekonomisine ve bütçesine katkı sağlıyorlar. Burada yaşanmışlıkları, ata toprakları var. Başta ben olmak üzere düşünmemiz gerek. 7 yıldır halkı devletin bu yatırımlarına hazırlayamadık. Hazırlayamadığımız için bazı kesimler, hatta bölücü kesimler burada devletine, milletine bağlı insanları, sanki burada bir katliam varmış gibi buradaki insanları organize etmeye başladılar. Yakın tarihte ülkemizde bir sürü orman yangını varken bu arkadaşlar o zaman doğaya, ağaca sahip çıkmazken sadece 'Devlete karşı olsun ve bu yatırım buraya gelmesin.' diye burada olmaları manidardır."

Halkı bilinçlendirmekte kabahati kendisinde aradığını belirten Yazıcı, "Benim Fadime teyzem bölücülükten anlamaz. Ayşe babaannem veya kız kardeşim, buradaki komşularım devletine sahiptir. Onlar sadece buradaki geleceklerinin garantiye alınmasını istiyor. Devlet taahhütlerde bulunmuştur. Suyunun akacağı, doğanın rehabilite edileceğinin garantisini vermiştir. Devlete güveni tesis etmeliyiz." diye konuştu.

ÇAYÜDAD Başkanı Mavi ise "Yeşili en çok biz seviyoruz. Biz Türk milleti olarak kimi karşımıza alacağımızı çok iyi biliriz. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Çay üreticileri olarak yatırımın bir an önce yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.