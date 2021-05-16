Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma"nın son gününde trafik yoğunluğu başladı.
|16 Mayıs 2021 19:09
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde memleketlerine gelen vatandaşların İstanbul'a gitmek için yolculukları sürüyor.
Sürücüler, D-100 kara yolu Kemikli Rampaları kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Trafik ekipleri de kontrol çalışmaları yapıyor.
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