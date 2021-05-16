CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı
Sokağa çıkma yasağında CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, kendisine özel müzisyen tutup alem tertipledi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.
|16 Mayıs 2021 19:33
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Türkiye'de 17 günlük tam kapanmada sona gelindi.
Vaka sayısının indirilip yaza rahat girilebilmesi açısından artırılan tedbirlerin sonuç vermesiyle yarından itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçiş yapılıyor.
Ancak vatandaşlara getirilen yasaklar vekiller için uygulanmıyor.
AĞBABA'NIN EĞLENCESİ
Malatya'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağının devam ettiği bugün, kendisine eğlence tertipledi.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.
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