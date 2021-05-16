Kayseri'de pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı
|16 Mayıs 2021 19:47
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin penceresinden tüfekle rastgele çevreye ateş açması sonucu yoldan geçen kadın yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce yurt dışından geldiği ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen yalnız yaşayan Haluk Taflı, müstakil evinin penceresinden çevreye tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.
Çevrede panik yaşanırken, yoldan geçen bir kadın saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yaralı kadın, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
ELİNDE İKİ TÜFEK VE BİR TABANCA VAR
Polis ekipleri, Haluk Taflı'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak elinde iki tüfek ve bir tabanca bulunan Haluk Taflı, çevresine tehditler savurmaya devam etti. Bunun üzerine özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden psikolog desteği de istendi. Polis ve görevli psikoloğun çalışmasına rağmen Taflı, teslim olmadı. Haluk T'yi ikna çalışmaları sürüyor.
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