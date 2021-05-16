İstanbul Valiliği, 1 Hazirana kadar uygulanacak tedbirleri açıkladı!
İstanbul Valiliği, kentte 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan 'Kademeli Normalleşme Dönemi'nde uygulanacak tedbirleri açıkladı.
|16 Mayıs 2021 19:48
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