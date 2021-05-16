Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|16 Mayıs 2021 19:55
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2021 12:08
|İstinaf, Koza-İpek davası kararlarını onadı
16 Mayıs 2021 09:21
|Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan
16 Mayıs 2021 07:40
|Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi
15 Mayıs 2021 15:00
|Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Mayıs 2021 12:00
|FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
15 Mayıs 2021 09:52
|Gazze'ye düzenlenen saldırılarda şehit sayısı 126'ya yükseldi
14 Mayıs 2021 22:21
|İkna edilerek teslim olan terörist, HDP'deki konumunu anlattı
14 Mayıs 2021 13:10
|Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
14 Mayıs 2021 12:05
|Denizli'ye şehit ateşi düştü
13 Mayıs 2021 23:31