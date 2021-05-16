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HES kanalının duvarı çöktü, tarım arazileri su altında kaldı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Hidroelektrik Santraline (HES) su taşıyan kanal duvarının çökmesi sonucu yaklaşık 300 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
 16 Mayıs 2021 20:03
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İlçeye bağlı Karaömer köyünde bulunan ve özel bir firma tarafından işletilen HES kanalının duvarı, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu Kızılırmak-İskilip karayolu üzerinde taşkın meydana geldi, kanal yakınlarındaki yaklaşık 300 dönüm tarım alanı da zarar gördü. Taşkın sonucu zarar gören karayolunda da onarım çalışması başlatılırken, ulaşım jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.

Karaömer Köyü Muhtarı Bilal Dandan, "Dün saat 21.00 sıralarında, kanalda suların kesildiğini bildirdiler. Kontrol amaçlı gelip baktığımızda su asfaltın üzerinden aşıyordu. Burada yol güvenliğini aldık. Gerekli yerlere bilgi verdik. Şu anda yaklaşık 300 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. 2 bin dönüm kadar meramız vardı, orası da sular altında kaldı. Sonuç ne olacak, biz de bekliyoruz. Tarlarımız ekime hazırlanmıştı ama ekemedik. Şu andaki tabloya göre, bu sene ekim yapılması mümkün değil" dedi.

Vatandaşların mağdur olduğunu aktaran Dandan, "Arazinin kuruma ihtimali yok. Normalde ayın 20'sine kadar ekmemiz gerekiyordu, bugün ayın 16'sı. Tüm hazırlıklar yapıldı ama şu anda vatandaş eli kolu bağlı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu kanalların sağlam bir şekilde yapılması gerekir" diye konuştu.
DHA
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