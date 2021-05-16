1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonlarda terör unsurlarının hedef alındığını, masum siviller, tarihi ve dini yapılarla çevrenin dokunulmaz olduğunu bildirdi.
 16 Mayıs 2021 20:46
+Aa- Yazdır
MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Operasyonlarımızda sadece teröristler ve onlara ait sığınak, barınak, mağara ve mevziler hedef alınmaktadır. Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
16 Mayıs 2021 20:35		 Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
16 Mayıs 2021 19:51
Davutoğlu: AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim
16 Mayıs 2021 19:50		 CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı
16 Mayıs 2021 19:33
Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek
16 Mayıs 2021 18:29		 Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor
16 Mayıs 2021 17:28
Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı
16 Mayıs 2021 17:13		 Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
16 Mayıs 2021 16:14
Bakan Çavuşoğlu: Filistin konusunda her adımı atmaya hazırız
16 Mayıs 2021 13:56		 Bayram sonrası siyasette gündem yeni anayasa
16 Mayıs 2021 13:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada22:14 - İsrail'e uluslararası uçuşların tümü askıya alındı22:11 - Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor22:08 - Sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı22:05 - Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı21:14 - Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
20:46 - MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır20:35 - Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi20:12 - Düne göre aşı olanların sayısı 70 bin arttı20:11 - İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu hap ele geçirildi20:03 - HES kanalının duvarı çöktü, tarım arazileri su altında kaldı19:59 - Ankara'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu
19:55 - Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19:51 - Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret19:50 - Davutoğlu: AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim19:48 - İstanbul Valiliği, 1 Hazirana kadar uygulanacak tedbirleri açıkladı!19:47 - Kayseri'de pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı
19:33 - CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli normalleşme takvimi açıklandı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?
Seyahat kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
İkinci el oto pazarında zirvenin 3'lüsü değişmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemeğin tadına bakmadan tuz dökmek 2
karanlık madde 1
göreceğiz cumartesi ne olacağını 4
evde tişört baskı yapımı 3
ocakta yemeğim var 4
başlık altında ayar vermek 1
sihirli parmaklar 1
Art arda ekranın ortasında ve çevresinde çıkan reklamlardan dola 1
pasifizm 3
aşk şarkıları 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam