Sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı
İstanbul'da sürücüler araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek dolu yağışına karşı tedbir aldı.
|16 Mayıs 2021 22:08
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İstanbul'da öğle saatlerinde Çekmeköy ve Sultanbeyli'de dolu ve sağanak etkili oldu.
Kentin Anadolu Yakası'nda birçok kişi, akşam saatlerinde de olası dolu yağışına karşı araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.
Kapalı otoparkı olmayan vatandaşlar sokaklara park ettikleri araçlarını, evlerinden taşıdıkları halı, plastik hasır, battaniye, çarşaf, branda, kartonla korumaya çalıştı. Bir araç sahibinin de aracının üzerine palto örttüğü görüldü.
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