1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor

İstanbul Gümüşyaka'da iddiaya göre bacaları tıkanan kanalizasyon suyu denize aktı. Oluşan kirlilik ve koku nedeniyle denize girilemedi. Gümüşyakalılar yetkililerden duruma çözüm bulmasını istedi.
 16 Mayıs 2021 22:11
+Aa- Yazdır
Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor

Yazlıkların bulunduğu Silivri Gümüşyaka bölgesinde yaşayanlar, oluşan kirlilik ve kokudan şikayetçi. Çevre sakinleri, denize girilmediğini girenlerin mikrop kaptıklarını belirtti.

İBB: SİLİVRİ SAHİLİ'NDE ALTYAPI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Silivri Sahili'nde altyapı sorunun çözümü için 2019 yılı Ekim ayında çalışmalara başlandığı ifade edildi. "Atık su hatları inşaatı bitirildiğinde, sahilde bulunan eski hatlar devre dışı bırakılarak, problem kalıcı şekilde çözülecektir" denildi.

İddiaya göre, yetersiz altyapı sonucunda bacalar ve borular tıkanıyor, kanalizasyon bacalarında biriken atık sular denize akarak kirliliğe yol açıyor.

Kirlilik nedeniyle çevreye yayılan kokular, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız ediyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı
16 Mayıs 2021 22:05		 HES kanalının duvarı çöktü, tarım arazileri su altında kaldı
16 Mayıs 2021 20:03
Ankara'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu
16 Mayıs 2021 19:59		 Marmara Denizi'ndeki salya, su altını da sardı
16 Mayıs 2021 15:51
Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor
16 Mayıs 2021 15:41		 Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir!
16 Mayıs 2021 15:38
Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
16 Mayıs 2021 15:26		 İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu
16 Mayıs 2021 14:46
Anne ile oğlu 25 gün arayla koronavirüse yenildi
16 Mayıs 2021 14:38		 Kira fiyatlarının yüzde 70 arttığı Adalar'da boş ev kalmadı
16 Mayıs 2021 14:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada22:14 - İsrail'e uluslararası uçuşların tümü askıya alındı22:11 - Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor22:08 - Sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı22:05 - Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı21:14 - Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
20:46 - MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır20:35 - Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi20:12 - Düne göre aşı olanların sayısı 70 bin arttı20:11 - İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu hap ele geçirildi20:03 - HES kanalının duvarı çöktü, tarım arazileri su altında kaldı19:59 - Ankara'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu
19:55 - Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19:51 - Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret19:50 - Davutoğlu: AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim19:48 - İstanbul Valiliği, 1 Hazirana kadar uygulanacak tedbirleri açıkladı!19:47 - Kayseri'de pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı
19:33 - CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli normalleşme takvimi açıklandı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?
Seyahat kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
İkinci el oto pazarında zirvenin 3'lüsü değişmedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aklına gelen başına gelmesi 4
siyasi cesaret 1
film kalıpları 4
yerinde saymak 2
İzzet-i nefis 1
sistem 2
z kuşağını kıskanmak 7
sihirli parmaklar 1
Bir sabah gelecek kardan aydınlık 1
çevrimiçi bankacılıkta müşteriye ödül vermek 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam