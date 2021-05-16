Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor
|16 Mayıs 2021 22:11
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Yazlıkların bulunduğu Silivri Gümüşyaka bölgesinde yaşayanlar, oluşan kirlilik ve kokudan şikayetçi. Çevre sakinleri, denize girilmediğini girenlerin mikrop kaptıklarını belirtti.
İBB: SİLİVRİ SAHİLİ'NDE ALTYAPI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA VAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Silivri Sahili'nde altyapı sorunun çözümü için 2019 yılı Ekim ayında çalışmalara başlandığı ifade edildi. "Atık su hatları inşaatı bitirildiğinde, sahilde bulunan eski hatlar devre dışı bırakılarak, problem kalıcı şekilde çözülecektir" denildi.
İddiaya göre, yetersiz altyapı sonucunda bacalar ve borular tıkanıyor, kanalizasyon bacalarında biriken atık sular denize akarak kirliliğe yol açıyor.
Kirlilik nedeniyle çevreye yayılan kokular, bölgede oturan ve denize girmek için gelenleri rahatsız ediyor.
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