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Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada

Salgın döneminde internetten alışveriş yapan kadın tüketicilerin yüzde 80,4'ü, erkeklerin 58,7'si moda ürünlerini tercih etti. İnternetten alışverişlerde moda ürünlerini "elektronik" ile "kozmetik ve kişisel bakım" izledi.
 16 Mayıs 2021 22:16
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Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada

Rekabet Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de başlayan salgın sürecinde e-ticaret kanallarının kullanımı artarken, kadın ve erkek tüketicilerin eğilimleri farklılık gösterdi.

Bu dönemde e-ticarette, tüketicilerle satıcıların eğilim ve alışkanlıkları ile pazarın yapısı sektördeki oyuncuların faaliyetlerine yön verdi.

Moda ilk sırada yer aldı

Tüketicilerin salgın sürecinde internetten alışveriş yaptıkları alışverişlerde moda ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi "elektronik" ile "kozmetik ve kişisel bakım" izledi.

Söz konusu dönemde tercih edilen diğer ürünler ise, "ev, yaşam, ofis" "ev tekstili", "kitap", "yemek siparişi", "süpermarket", "sağlık, medikal ürünler ve besin takviyeleri", "yiyecek içecekler", "çiçek siparişi", "müzik, film ve hobi", "spor, outdoor", "oto yedek parça ve aksesuarları", "bahçe ve yapı market", "oyuncak" "eğlence ve kültür" oldu.

Kadınlar moda, erkekler elektronik ürün tercih etti

Tüketici eğilimleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkek ve kadın kullanıcı tercihleri "moda", "kozmetik ve kişisel bakım" ile "elektronik" kategorilerine göre önemli ölçüde farklılaştı.

Bu dönemde kadın tüketicilerin yüzde 80,4'ü moda kategorisinden alışveriş yaptı, erkeklerde ise bu oran yüzde 58,7 oldu. Bunun yanı sıra "elektronik" kategorisinde kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 33,9 iken erkeklerin oranı yüzde 60,7 olarak gerçekleşti.

"Kozmetik ve kişisel bakım" kategorisinde ise kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 57 iken erkeklerin alışveriş yapma oranı yüzde 27,3 olarak hesaplandı.
Anadolu Ajansı
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