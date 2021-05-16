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Kudüs'te sinagogda oturma yerleri çöktü: 2 ölü, 167 yaralı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi yaralandı.
 16 Mayıs 2021 22:57
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Kudüs'te sinagogda oturma yerleri çöktü: 2 ölü, 167 yaralı

Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü.

Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, olayda 12 yaşındaki bir çocukla 40 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği, 167 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin düzenlendiği ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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