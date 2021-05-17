Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi
İzmir'de bir hastanede görev yapan asistan hekim, bıçaklanma nedeniyle acil servise getirilen yaralının saldırısına uğradı.
|17 Mayıs 2021 00:00
|+Aa- Yazdır
İzmir'de bir hastanede görev yapan asistan hekim, bıçaklanma nedeniyle acil servise getirilen yaralının saldırısına uğradı.
Alınan bilgiye göre, bıçakla yaralanma nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, kendisine müdahale eden asistan hekim Mustafa Tokmak'a hakaret edip yumruk attı.
Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen yaralı, daha sonra hastaneden kaçtı.
Ekipler, uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Tokmak ise darp raporu alarak şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gümrük muhafaza ekiplerince tarihin en büyük uyuşturucusunu ele geçirdi
16 Mayıs 2021 20:11
|Kayseri'de pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı
16 Mayıs 2021 19:47
|Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
16 Mayıs 2021 16:23
|Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı
16 Mayıs 2021 16:21
|Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
16 Mayıs 2021 15:53
|AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi, 6 gündür kayıp
16 Mayıs 2021 15:35
|Komşu kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi
16 Mayıs 2021 14:55
|Bisikletli tacizci kendini uyaran kişiyi bıçakladı
16 Mayıs 2021 14:05
|Odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
16 Mayıs 2021 13:40
|Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
16 Mayıs 2021 12:52