Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Afyonkarahisar'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü idaresindeki otomobilin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
|17 Mayıs 2021 01:25
|+Aa- Yazdır
Medine Önel (32) idaresindeki 03 ACK 488 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Bulvarı'nda seyir halindeyken yola köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Önel'in kullandığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mert Cemil (22) yaralandı. Sürücü Önel, otomobil içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü Önel ile Cemil, ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastaneye kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bugüne kadar 153 milyon kez numaralar taşıdı
16 Mayıs 2021 22:45
|Sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı
16 Mayıs 2021 22:08
|Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı
16 Mayıs 2021 19:09
|Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı
16 Mayıs 2021 18:04
|Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı
16 Mayıs 2021 17:58
|Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı
16 Mayıs 2021 17:53
|Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
16 Mayıs 2021 17:50
|Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı
16 Mayıs 2021 17:42
|Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
16 Mayıs 2021 17:41
|Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?
16 Mayıs 2021 16:43