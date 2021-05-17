Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

MEB'DEN YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir." denildi.