1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çelik'ten Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınadı.
 17 Mayıs 2021 01:36
+Aa- Yazdır
Çelik'ten Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetine tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı ve polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoya da yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti: "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında Alman polisinin şiddetine maruz kalan 35 yaşındaki Selim Çiftçi, hastanede tedavi altına alındı.

Hatice Götürmen, AA muhabirine, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve dün kendisini hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Oğullarım arabayla kardeşimi hava almaya çıkardı." diyen Götürmen, şunları anlattı:

"Kapıda çocuk kilidi var, araç yavaş gidiyor. Geri dönüş yolunda kardeşim kendisini arabanın camından dışarı atıyor. Kendisini dışarı atınca hemen ambulans çağırıyorlar. Kafasından darbe almış. Polise haber vermemişler ama olay yerine polis anında gelmiş ve hiç dinlemeden sorgusuz sualsiz kardeşimi dövmeye başladılar. Evin yakınında yaşanan olayı öğrenince biz de olay yerine gittik. Biz polisleri engellemeye çalıştık ama başaramadık. Kardeşime gaz sıktılar, bizi uzaklaştırdılar."

Götürmen, "Kardeşimi araca attılar, çocuklarımı başka araçla götürdüler. İçerde de oğullarıma şiddet uygulamışlar. Kardeşimin böbrekleri uğradığı şiddet sonucu çok kötü şekilde zedelenmiş ve en kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyormuş. Kardeşim beni öldürecekler diye korkup kabul etmiyor. Doktorları ise eğer tedavi olmazsa ömür boyu makinaya bağlı kalacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Polisin oğullarını birkaç saat sonra bıraktığını ancak kardeşinin hastanede olduğunu ifade eden Götürmen, kardeşinin hiç kimseye zararının olmadığını ve sicilinde hiçbir suç bulunmadığını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
17 Mayıs 2021 01:47		 17 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2021 23:15
MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır
16 Mayıs 2021 20:46		 Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
16 Mayıs 2021 20:35
Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
16 Mayıs 2021 19:51		 Davutoğlu: AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim
16 Mayıs 2021 19:50
CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı
16 Mayıs 2021 19:33		 Rize'de, 15 belediye başkanı taş ocağına destek verdi
16 Mayıs 2021 18:29
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor
16 Mayıs 2021 17:28		 Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı
16 Mayıs 2021 17:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:47 - Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt01:38 - Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti01:36 - Çelik'ten Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetine tepki01:25 - Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı00:05 - Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?00:00 - İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi
23:15 - 17 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları22:57 - Kudüs'te sinagogda oturma yerleri çöktü: 2 ölü, 167 yaralı22:45 - Bugüne kadar 153 milyon kez numaralar taşıdı22:16 - Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada22:14 - İsrail'e uluslararası uçuşların tümü askıya alındı22:11 - Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor
22:08 - Sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı22:05 - Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı21:14 - Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı20:46 - MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır20:35 - Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
20:12 - Düne göre aşı olanların sayısı 70 bin arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
İzmir'de doktor müdahale ettiği yaralı tarafından darbedildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Çelik'ten Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetine tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karanlık madde 1
tam kapanmanın yaraması 6
Benim rengim 2
unutulmaz türk dizileri 2
yemeğin tadına bakmadan tuz dökmek 2
cübbeli ahmet hoca 2
sığınılacak liman olmak 3
çekirdek 2
bayramınız mübarek olsun 5
deterministik 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam