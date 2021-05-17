Çelik'ten Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetine tepki
|17 Mayıs 2021 01:36
|+Aa- Yazdır
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı ve polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoya da yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti: "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz."
NE OLMUŞTU?
Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında Alman polisinin şiddetine maruz kalan 35 yaşındaki Selim Çiftçi, hastanede tedavi altına alındı.
Hatice Götürmen, AA muhabirine, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve dün kendisini hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
"Oğullarım arabayla kardeşimi hava almaya çıkardı." diyen Götürmen, şunları anlattı:
"Kapıda çocuk kilidi var, araç yavaş gidiyor. Geri dönüş yolunda kardeşim kendisini arabanın camından dışarı atıyor. Kendisini dışarı atınca hemen ambulans çağırıyorlar. Kafasından darbe almış. Polise haber vermemişler ama olay yerine polis anında gelmiş ve hiç dinlemeden sorgusuz sualsiz kardeşimi dövmeye başladılar. Evin yakınında yaşanan olayı öğrenince biz de olay yerine gittik. Biz polisleri engellemeye çalıştık ama başaramadık. Kardeşime gaz sıktılar, bizi uzaklaştırdılar."
Götürmen, "Kardeşimi araca attılar, çocuklarımı başka araçla götürdüler. İçerde de oğullarıma şiddet uygulamışlar. Kardeşimin böbrekleri uğradığı şiddet sonucu çok kötü şekilde zedelenmiş ve en kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyormuş. Kardeşim beni öldürecekler diye korkup kabul etmiyor. Doktorları ise eğer tedavi olmazsa ömür boyu makinaya bağlı kalacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.
Polisin oğullarını birkaç saat sonra bıraktığını ancak kardeşinin hastanede olduğunu ifade eden Götürmen, kardeşinin hiç kimseye zararının olmadığını ve sicilinde hiçbir suç bulunmadığını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
17 Mayıs 2021 01:47
|17 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2021 23:15
|MSB: Siviller, tarihi ve dini yapılar bizim için dokunulmazdır
16 Mayıs 2021 20:46
|Vaka sayısı 10 bin sınırına geriledi
16 Mayıs 2021 20:35
|Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret
16 Mayıs 2021 19:51
|Davutoğlu: AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim
16 Mayıs 2021 19:50
|CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı
16 Mayıs 2021 19:33
|Rize'de, 15 belediye başkanı taş ocağına destek verdi
16 Mayıs 2021 18:29
|Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor
16 Mayıs 2021 17:28
|Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı
16 Mayıs 2021 17:13