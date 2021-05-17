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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

Van'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Ruken Kolcu yaşamını yitirdi.
 17 Mayıs 2021 01:38
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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, evlerinin yakınında kayboldu.

Arama çalışmalarından bir sonuç alamayan aile, polise haber verdi.

Küçük kızın, evin 500 metre ilerisinde köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği belirlendi.
DHA
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