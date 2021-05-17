Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt

Suç örgütü lideri Sedat Peker son yayınladığı videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı danışmanı olduğunu öne sürdüğü Ali Faik Hacıoğlu'ndan bahsetti. Peker, Hacıoğlu için "Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Hacıoğlu, bahse konu aracı "hemen hemen 1 yıl önce yarısını borçlanarak 877 bin TL'ye aldığını" söyledi ve aracı bir süre önce "borçlarını ödemek için" satışa çıkardığını belirtti.

Hacığlu "Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" dedi.

Söz konusu evin yapımını ailesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildiği 2016 yılında tamamladıklarını vurgulayan Hacıoğlu, evin ifade edilen rakamın 6'da birine mal edildiğini belirtti.

Hacıoğlu'nun iki sayfa halinde yaptığı açıklama şu şekilde: