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İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.
 17 Mayıs 2021 03:38
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İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi

Saldırılarda hedef alınan noktalarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, sivillere yönelik düzenlenen saldırılara misilleme olarak İsrail'in Beerşeba ve Askalan kentleri ile bazı yerleşim birimlerine roket atışları yapıldığı kaydedildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı
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