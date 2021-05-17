Batı bölgelerinde sıcaklık 2-4 derece artacak - Haritalı
|17 Mayıs 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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