Katliam ABD desteğiyle oluyor
|17 Mayıs 2021 06:15
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ABD'nin, İsrail'in Filistin'i hedef alan saldırılarına verdiği koşulsuz desteğe Washington içinden tepki ve eleştirel sesler daha gür çıkmaya başladı. Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, kendi partisinden başkan seçilen Joe Biden'ın, İsrail saldırıları karşısındaki tarafgir siyasetini eleştirmeye devam ediyor. Demokratik Parti'nin tabanında önemli desteğe sahip olan ve gelecekte partinin liderliğini üstlenecek isimler arasında gösterilen Cortez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında İsrail'in gerçek yüzünü gözler önüne serdi. 'Ortaoğu'daki tek demokrasi İsrail' kabulünü hedef alan Cortez, "Apartheid rejimlerde demokrasi olamaz" mesajını paylaştı. ABD'li vekil, mesajıyla, İsrail'in bir Apartheid (Ayrımcı) rejim olduğunu ortaya koydu.
YÖNETİME AĞIR ELEŞTİRİ
Cortez bir başka mesajında da, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'i
hedef alan saldırıları için, "Bu ABD'nin desteğiyle oluyor. Hangi sözcünün bunu
eğip bükeceği umurumda değil. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Eğer
Biden yönetimi bir müttefiğine karşı çıkamıyorsa, kime karşı durabilir? İnsan
haklarını savunduğunu nasıl meşru bir şekilde iddia edebilir?" sözleriyle ağır
eleştirdi.
DEMOKRAT SÜRTÜŞMESİ
Öte yandan İsrail'in saldırılarının Biden'in partisinde de görüş ayrılıklarına yol açtığı ifade edildi. CNN'in internet sayfasında "Biden, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle kendi partisinde kızgın bir sürtüşme ile karşı karşıya" başlığıyla yayımlanan makalede Demokratlar arasında derin anlaşmazlıklar yaşandığı belirtildi.
SAVAŞ SUÇUNA ENGEL OL
ABD'de 140 kadar insani yardım kuruluşundan da Biden yönetimine İsrail'e karşı
harekete geçme ve Filistinlilerin korunmasına yönelik ortak açıklama geldi.
Açıklamada, İsrail'in Kudüs'te Filistinli aileleri zorla yerinden etme çabaları
hatırlatılarak, "Olası savaş suçlarını engellemeye dönük en üst düzey diplomatik
çabanın gösterilmesi" istendi. Önde gelen insan hakları kuruluşları, Birleşmiş
Milletler'in, Şeyh Cerrah'taki zorla yerinden etme uygulamasının savaş suçu
oluşturabileceği yönündeki değerlendirmesini referans alan açıklamayı imzaladı.
İŞGALİ DURDUR
Diğer taraftan İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kendini devlet ilan etmesinin bir gün sonrasını "Büyük Felaket" olarak adlandıran Filistinliler, Brooklyn'de bir gösteri düzenleyerek, 73 yıldır devam eden hak ve toprak ihlallerine tepkisini ortaya koydu. Yürüyüşe İsrail devletinin varlığına karşı olduklarını dile getiren Ortodoks Yahudi Cemaati üyeleri de Nekbe mitinginde en ön saflarda yerini aldı.
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