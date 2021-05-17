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Filistin'e Libya modeli

"Mavi Vatan" kavramının mimarlarından müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Libya gibi Filistin'le de deniz yetki anlaşması imzalamasını teklif etti. Yaycı, "Bu anlaşma Filistin'in uluslararası tanınırlığını ve dolayısıyla reel politik açıdan Filistin'e desteği arttıracaktır" dedi. Yeni Şafak'a Türkiye'nin denizden Filistin'e komşu olabileceğini gösteren bir harita gösteren Yaycı, "KKTC ile 2011'de imzaladığımız kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması örnektir. Bu anlaşma KKTC, BM üyesi olmamasına rağmen geçerlidir. Aynı şekilde Filistin ile de bu anlaşma imzalanabilir." ifadelerini kullandı.
 17 Mayıs 2021 06:40
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Filistin'e Libya modeli

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası çare arayışlarını Yeni Şafak'a değerlendirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) büyük iş düştüğünü kaydeden Yaycı,

"İİT, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni birtakım yaptırımlarla zorlamalı. Üye devletlerin çoğunda petrol ve doğal kaynaklar var. Bugünlerde bir koz olarak kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? İthalat-ihracatta kısıtlama ve ambargolar da söz konusu olmalı"

dedi.

İKİ BAŞLILIK İSRAİL'E YARIYOR

  • Filistin'deki iki başlılığın İsrail'in elini güçlendirdiğini, Hamas ve El-Fetih'in birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden Yaycı, Filistin davasının en güçlü savunucusu Türkiye'nin, Filistin tarafından arabulucu tayin edilmesi teklifinde bulundu: "Biz İsrail'le komşu olduğumuzu söylerken, Filistin'le komşu olduğumuzu da söylüyorduk. Bu komşuluğun getirdiği avantaj kullanılmalı. Filistin'le bir anlaşma yapılabilir mi? Yapılabilir. Türkiye'nin sınırlandırma anlaşması yapacağı yer Gazze Şeridi'dir. Filistin'in iki başlılığı burada geçerli değil."

TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENİR

İmzalanacak olası bir anlaşmanın kazanımlarına dikkat çeken Yaycı, şunları kaydetti: "Libya'daki gibi bir pozisyon da oluşturulabilir. Burada İsrail faktörü de anlaşmaya engel değil. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na (East-Med) Filistin üye olabiliyorsa bizimle de anlaşma imzalayabilir. East-Med üyeliği, Filistin'in Doğu Akdeniz'de kıyısı olan başlı başına uluslararası bir birim olduğunun göstergesidir. Böyle bir anlaşma, East-Med üzerinden Türkiye'ye karşı oynanan oyunu lehimize çevirebilir. Bizim açımızdan stratejik bir satranç hamlesi olacaktır."

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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