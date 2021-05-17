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650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor

Kamu işçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyen yeni toplu iş sözleşmesi için bu hafta önemli bir adım bekleniyor
 17 Mayıs 2021 06:50
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650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor

TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ'in hazırladığı taslağın, bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulması planlanıyor. Hükümet ile TÜRK-İŞ arasında yürütülen görüşmelerde, kamudaki yüz binlerce işçinin önümüzdeki iki yıl için alacağı maaş zammı ve sosyal hakları belirleniyor. 2019'daki son görüşmelerde yaklaşık 180 bin kamu işçisi için pazarlığa oturulmuştu. Bu yılki görüşmeler taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil edilmesi nedeniyle yaklaşık 650 bin işçinin cebini ilgilendiriyor.

TALEPLER İLETİLECEK

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesine ilişkin ortak taleplerin oluşturulması için bir çalışma ekibi kurmuştu. Bu çalışmada sona gelindiği belirtiliyor. Bir yandan kamu işçilerinin sözleşmeye ilişkin heyecanlı bekleyişi sürerken, diğer yandan işçi kesiminin masaya hangi talepleri getireceği tartışılıyor. Yine zam oranının yanı sıra, en düşük ücretlerin yükseltilmesi ve sosyal hakların genişletilmesine yönelik taleplerin iletileceği ifade ediliyor. Anlaşmanın kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. İki yıl önce yapılan toplantıdaki anlaşmayla, ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme yapılmıştı. Ayrıca tüm işçilere 2019'un yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için ise yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA
Türkiye
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