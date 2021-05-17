Bir Gazzeliye yarım kilo bomba düştü!

Katil devlet İsrail, Mescid-i Aksa'dan başlatığı saldırılarını Gazze üzerinde yoğunlaştırdı. Sivilleri hedef alan İsrail, son 7 günlük dilimde Gazze'ye bin 200 hava saldırısı düzenledi. Filistinli araştırmacı Muin Naim, İsrail işgal güçlerinin Kudüs provokasyonu sonrası başlattığı saldırı dalgasında Gazze'ye 900 ton bomba attığını söyledi. Türkiye gazetesine devam eden saldırılar ve yol açtığı sonuçları anlatan Muin Naim "İsrail'in deniz, kara ve havadan başlattığı bombardımanlar sürüyor. Şehitlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye yükseldi. Yaralı sayısı da 1.225'e çıktı. Şu ana kadar verilen şehitlerden sadece yüzde 15'i savaşçı. Şehitlerimizin yüzde 70'i kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşuyor. Siyonist güçler direnişi değil halkımızı hedef alıyor" dedi.

SAĞLIKÇILAR ÖZEL HEDEF

İsrail son saldırılarda özellikle hastane çevrelerini ve hastanelere giden yolları bombalıyor. Gazze'de tıbbi donanım, ilaç ve müdahale alanı yetersiz gelmeye başladı. Mısır'ın tedavi amaçlı açtığı Refah Sınır Kapısı ile Gazze'de 120 araç füze ile vuruldu. Bu araçlar arasında hasta sevkiyatı yapan ambulanslar da bulunuyor. Filistinli araştırmacı Muin Naim, İsrail SİHA'larının özellikle doktorlar ve sivil savunma birimi görevlilerini izlediğini ve bombaladığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurduğunu belirten Naim "Şu ana kadar bu yöntemle 6 sivil savunma görevlisi şehit edildi. İsrail'in 15 Mayıs'ta El Rimal Mahallesi Vahde Caddesi'nde 3 eve attığı füzeler bu amaçlı saldırılardan biriydi. Gazze'nin en önemli operatör doktorlarından 50 yaşındaki Dr. Ayman Abu Alaf (İç hastalıklar uzmanı) ve 66 yaşındaki beyin cerrahı Prof. Dr. Mohammed Alul bu evlerde şehit düştü. Gazze güvenlik birimleri bu isimlerin havadan takip edildiğini ve evlerine girdikten kısa süre sonra binalara bomba yağdırıldığını aktardı. Doktorları öldürmek için yapılan bu saldırıda 26 bina sakini can verdi. Bunlardan 10'u çocuk 9'su ise kadın" diye konuştu.

ZARAR 155 MİLYON DOLAR

Gazze yönetimi tarafından hazırlanan raporda, iki caminin tamamen yıkıldığı ve ilk verilere göre 155 milyon dolarlık bir zararın olduğu bilgisi paylaşıldı. Gazze'nin altyapısı, iletişim ve enerji hatları büyük oranda tahrip edildi. Gazze genelinde 719 bina bombalandı, 4 bin 271 bina hasar gördü. Hükümete ait 63 merkezle birlikte 23 medya, ekonomi ve STK tesisi, 4 yerel banka binası büyük zarar gördü. Gazze'deki hayvan çiftlikleri ve tarım arazileri de kentlerle birlikte vurulan alanlar oldu. Muin Naim, F-16'ların etkin kullanıldığı saldırılarda F-35'lerin de ilk savaş deneyimini Filistin halkı üzerinde kazandığını özellikle belirtti. Naim ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ticari geçişleri kapatması ve balıkçılığı engellemesini de yürütülen katliama ek olarak halkı aç ve desteksiz bırakma girişiminin bir parçası olarak değerlendirdi.

YILMAZ BİLGEN