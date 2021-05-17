1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyada enflasyon salgını

Bol ve ucuz para etkisiyle emtia fiyatları rekor üzerine rekor kırdı. ABD'de enflasyon nisanda, yıllık yüzde 4,2 ile son 13 yılın en güçlü artışını kaydetti. Doların piyasa faizi de yükselişte... Küresel piyasalar "enflasyon" ve "teşviklerin azalması" endişesini yaşıyor
 17 Mayıs 2021 07:20
+Aa- Yazdır
Dünyada enflasyon salgını

Dünya salgınla mücadeleye devam ederken, savaşın ekonomi cephesinde pandeminin başından bu yana piyasalara sürülen likidite önemli rol oynadı. ABD, AB, Japonya gibi gelişmiş ülkeler faiz oranlarını hızla düşürdü hatta negatif oranlara getirdiler. Enf-lasyonist etkiyi bir kenara bırakıp, ciddi miktarlarda para basarak piyasaya sürdüler. 2019 sonunda 4 trilyon dolar olan ABD Merkez Bankasının (FED) bilanço büyüklüğü, bugün 7 trilyon doların da üzerine çıktı. Pandemi kaynaklı çöküşü önlemeye çalışan dünya, gelinen noktada bu politikaların en bariz yan etkisiyle, enflasyon riskiyle karşılaştı. Hızla yükselen emtia fiyatları artık bol ve ucuz parayı sorgulatmaya başladı.

EMTİALAR DURMUYOR

Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı 4,87, demir de 218 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD'de enf-lasyon ise nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla, Eylül 2008'den bu yana en güçlü artışını kaydetti. Bu etkiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 1,70 görerek son zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Artan enflasyon endişeleriyle geçen haftanın ilk yarısında küresel piyasalar satıcılı seyretti. İkinci yarısında toparlanma yaşandı. FED yetkilileri bu gelişmeler karşısında enflasyondaki yükselişin "geçici" olduğunu ve "bol likidite" politikasında değişimine sebep olması için henüz yeterli bulunmadığını duyurdu. Bu açıklamalar piyasaları şimdilik sakinleştirdi.

Yakın geçmişte ABD Hazine Bakanı Yellen, faizlerde bir miktar artış gerekebileceğini söylemiş ancak sonradan yaptığı açıklamada "Bu önerdiğim bir şey değil" demişti. Görünen o ki, enflasyon ve faiz söylemleri önümüzdeki aylarda alıştıra alıştıra piyasaların önüne gelecek. Buna güçlü ABD verileri eklenirse, piyasa bu senaryoya daha fazla inanacak.

Ö. FARUK BİNGÖL
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada
16 Mayıs 2021 22:16		 Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16 Mayıs 2021 17:03
THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı
15 Mayıs 2021 18:21		 Bitcoin'in piyasa payı yüzde 40'ın altına indi
15 Mayıs 2021 18:11
Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılacağı müjdesi Van'da bayram sevincini ikiye katladı
15 Mayıs 2021 11:23		 Küresel piyasalar enflasyon endişesiyle negatif seyrediyor
15 Mayıs 2021 11:16
'Cep'ten internet abone sayısı 65 milyonu geçti
14 Mayıs 2021 11:44		 'Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz'
14 Mayıs 2021 11:05
Sanayinin çarkları borsayı sırtladı
14 Mayıs 2021 09:47		 Güvenli Turizm Sertifikası sürekli hale getirilecek
13 Mayıs 2021 19:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için evi bastılar08:54 - Adana'da bir kadın, oğlu tarafından bıçaklandı08:52 - Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti: 2 yaralı08:31 - Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki08:26 - İşte Türkiye'nin yaz planı, 3 önemli kurala dikkat!08:25 - Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil iddiası! Mutsuz ve yeni adresi...
08:19 - Pandemide evlerde sos tüketimi tavan yaptı08:17 - 3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı08:16 - Hayali kripto parayla vurgun! İş insanını dolandırdılar08:10 - Kullandığımız dezenfektanlar trafikte alkolmetreye takılabilir07:59 - Hastayız ama bilmiyoruz07:49 - Atama bekleyen engelli öğretmenler: Biz sosyal yardım değil, hakkımızı istiyoruz
07:47 - Otogarlarda bilet bilmecesi07:45 - Yargıtay'dan evli kadına eğitim kararı07:45 - Leyla ile Mecnun'un çekimleri başlıyor07:42 - Sağlıkla oynadılar 'reklam' cezası aldılar07:29 - Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
07:24 - Bursa'da 5'inci kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti
Otogarlarda bilet bilmecesi
Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki
Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil iddiası! Mutsuz ve yeni adresi...
Filistin'e Libya modeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Benim rengim 2
jules verne 2
sığınılacak liman olmak 3
amigdala 1
görünmez olmak 4
Art arda ekranın ortasında ve çevresinde çıkan reklamlardan dola 1
progress 1
futbol takımı taraftarlarının lig seviyesi serüvenleri 1
şarkılarda en sevdiğim enstrüman 3
yemeğin tadına bakmadan tuz dökmek 2
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam