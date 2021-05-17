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Adana'da bir kadın, oğlu tarafından bıçaklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi.
|17 Mayıs 2021 08:54
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi.
A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Eşe Güven, tedaviye alındı.
Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G.'nin, polis merkezindeki sorgusu sürüyor.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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