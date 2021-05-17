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TSK'da FETÖ temizliği sürüyor

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik 10 bin 678 isim hakkında FETÖ soruşturması yürütülüyor
 17 Mayıs 2021 07:45
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TSK'da FETÖ temizliği sürüyor

FETÖ'nün TSK'daki kripto üyelerine yönelik yurt çapında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı son verilere göre; Kara Kuvvetleri'nden 5 bin 887, Deniz Kuvvetleri'nden 3 bin 644, Hava Kuvvetleri'nden bin 147 olmak üzere toplam 10 bin 678 isim hakkında halihazırda soruşturma yürütülüyor.

15 Temmuz darbe girişiminden günümüze kadar yurt çapında yürütülen soruşturmalarda toplam 29 bin 444 kişi ihraç edildi. Bunlardan 6 bin 141'i tutuklu durumda bulunuyor. Ayrıca 16 bin 409 askeri öğrencinin de TSK ile ilişiği kesilmiş durumda. Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 221, Deniz Kuvvetleri'nden 884, Hava Kuvvetleri'nden 2 bin 36 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Bin 623 kişi ise açıkta bulunuyor.

Sabah
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