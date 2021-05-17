1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otogarlarda bilet bilmecesi

Corona virüsü vakalarının artmasıyla uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde İstanbul'a dönüşler için otogarda bilet telaşı başladı. Yüzde 100 kapasiteyle bilet satan seyahat firmaları, kademeli normalleşmede kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu kısıtlaması gelince ne yapacağını şaşırdı
 17 Mayıs 2021 07:47
+Aa- Yazdır
Otogarlarda bilet bilmecesi

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te son bulacak. Tam kapanma öncesinde İstanbul'dan ayrılanlar için dönüş yolculuklarına erken saatlerde başlayacak.

Durum böyle olunca İstanbul'a dönüşlerde bilet bulmak da güçleşiyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş biletlerinin tükenmeye yakın olduğunu söyleyen seyahat firması yetkilileri, yoğunluğun bir hafta boyunca süreceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre şehirlerarası seyahatlerin yüzde 50 yolcu kapasitesiyle yapılacağı duyuruldu. Biletlerini yüzde 100 kapasiteyle satan firma yetkilileri ise oluşan yeni durumla ne yapacağını şaşırdı. Yolculara biletleri iade edeceklerini söyleyen yetkililer, bilet fiyatlarının yükselebileceğini ifade etti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞMIŞ DURUMDA"

Taleplerin oldukça yoğun olduğunu söyleyen firma yetkilisi Halis Tekin, "Biz İstanbul-Hatay, Hatay-İstanbul bölgesinde çalışıyoruz. Bölgemiz en az 10 firmadan ibaret. Her firmada 4-5 otobüs Allah izin verirse yarın Hatay'dan İstanbul'a sefer alacak. Şu an bilet yok. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. İlk bir hafta doluluk oranı yüzde 70-80 arasında olur" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı
15 Mayıs 2021 14:02		 Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
15 Mayıs 2021 12:49
Küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor
14 Mayıs 2021 17:45		 THY, Tel-Aviv seferini iptal etti
14 Mayıs 2021 13:32
Yenilenmiş cep telefonu satan firma tohum yatırımı aldı
14 Mayıs 2021 10:05		 Evden çalışmayı öğrenen şirketler iş dünyasını dönüştürecek
13 Mayıs 2021 11:12
THY, nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı
11 Mayıs 2021 13:38		 Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: Ekonominin çarkları dönüyor
11 Mayıs 2021 13:12
Sanayi üretimi mart ayında arttı
11 Mayıs 2021 10:14		 Ford'dan açıklama: İki fabrikada üretime ara verilecek
11 Mayıs 2021 09:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için evi bastılar08:54 - Adana'da bir kadın, oğlu tarafından bıçaklandı08:52 - Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti: 2 yaralı08:31 - Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki08:26 - İşte Türkiye'nin yaz planı, 3 önemli kurala dikkat!08:25 - Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil iddiası! Mutsuz ve yeni adresi...
08:19 - Pandemide evlerde sos tüketimi tavan yaptı08:17 - 3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı08:16 - Hayali kripto parayla vurgun! İş insanını dolandırdılar08:10 - Kullandığımız dezenfektanlar trafikte alkolmetreye takılabilir07:59 - Hastayız ama bilmiyoruz07:49 - Atama bekleyen engelli öğretmenler: Biz sosyal yardım değil, hakkımızı istiyoruz
07:47 - Otogarlarda bilet bilmecesi07:45 - Yargıtay'dan evli kadına eğitim kararı07:45 - Leyla ile Mecnun'un çekimleri başlıyor07:42 - Sağlıkla oynadılar 'reklam' cezası aldılar07:29 - Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
07:24 - Bursa'da 5'inci kattan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti
Otogarlarda bilet bilmecesi
Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki
Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil iddiası! Mutsuz ve yeni adresi...
Filistin'e Libya modeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sille 2
çayın bardakta soğuması 3
izindeyken sözlüğe musallat olmak 4
DERMATOLOji 1
unutulmaz türk dizileri 2
çevrimiçi bankacılıkta müşteriye ödül vermek 2
elmalı turta yapmayı bilen erkek 4
yerinde saymak 2
progress 1
bayramınız mübarek olsun 5
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam