Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil iddiası! Mutsuz ve yeni adresi...
|17 Mayıs 2021 08:25
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Spor Arena'dan Süleyman ARAT' ın haberine göre;
Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe'de yanıt bekleyen birçok soru var.
MESUT ÖZiL TAKIMDA MUTSUZ MU?
Sezonun transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.
KiRALIK OYUNCULARIN DURUMU NE OLACAK?
Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.
DEV KONTRATLAR NASIL GiDECEK?
Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.
MEVCUT iSiMLER iLE DEVAM MI?
Sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül'den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin'in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.
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